Der 36-jährige kroatische Angeklagte verfolgte die Verhandlung per Videoübertragung aus dem Gefängnis in Modena. Er war am Abend des 6. Jänner, einen Tag nach dem Mord, nach einer rund 24-stündigen Flucht in Desenzano del Garda festgenommen worden. Jelenic hatte keinen festen Wohnsitz in Italien und hätte das Land nach einer Ausreiseanordnung bereits am 3. Jänner verlassen müssen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389045_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Dieses Urteil ist absolut gerecht. Es geht hier nicht um Rache, aber Jelenic hat eine ganze Familie zerstört“, sagte Gianni, der Onkel des Getöteten. Auch Ambrosios Freundin war bei der Verkündung des Urteils im Gerichtssaal. Sie verließ das Gebäude unter Tränen. Das Paar hatte bereits die Hochzeit geplant.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389048_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslange Haft sowie zusätzlich eineinhalb Jahre Einzelhaft beantragt. Nach Darstellung der Anklage hatte Jelenic den Zugbegleiter, der sich zum Tatzeitpunkt außer Dienst befand, einige Minuten verfolgt und anschließend angegriffen. Ein konkretes Motiv für die Tat konnte jedoch nicht festgestellt werden. Zwischen den beiden Männern hatte es zuvor weder Kontakt noch Streit gegeben.<h3>\r\nMord sorgt landesweit für Betroffenheit<\/h3>Der Staatsanwalt Michele Martorelli sprach in seinem Plädoyer von einer besonders brutalen Tat und beschrieb den Angeklagten als zu blinder Gewalt fähig. Das Opfer sei offenbar ohne erkennbaren Anlass ausgewählt worden. Eine zentrale Rolle im Prozess spielten die Untersuchungsergebnisse. Die Spurensicherung fand Blut des Opfers an einem Schuh Jelenics sowie an der Klinge und der Scheide des mutmaßlichen Tatmessers. Am Griff wurden zudem DNA-Spuren des Kroaten festgestellt.<BR \/><BR \/>Jelenic bestritt die Tat während des gesamten Verfahrens. Seine Verteidigerin Marialuisa Marcuccio verwies darauf, dass keine Überwachungskamera den eigentlichen Angriff dokumentiert habe und es auch keine unmittelbaren Augenzeugen gebe, die den Angeklagten bei der Flucht beobachtet hätten. Ein gerichtlich bestelltes Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass Jelenic zum Tatzeitpunkt voll schuldfähig war.<BR \/><BR \/>Als Nebenkläger traten die Eltern des Getöteten sowie mehrere Organisationen und Institutionen auf, darunter die Gewerkschaften Filt Cgil und Fit Cisl sowie die Stadt Bologna. Der Mord hatte insbesondere unter den Eisenbahnbeschäftigten große Betroffenheit ausgelöst.