Bombe als Geburtstagsgeschenk für Anti-Mafia-Priester

Patriciello, Pfarrer der Gemeinde San Paolo Apostolo, gilt als ein Vorkämpfer gegen Umweltverschmutzung, organisiertes Verbrechen und Drogenhandel. In seiner Pfarrkirche hatte sich vor Jahren eine Bürgerinitiative gegen die örtliche Camorra gebildet. Die Explosion war nicht die erste Drohung gegen den Priester.Mehrere hochrangige Politiker setzten sich Patriciello ein. Neapels Bürgermeister Gaetano Manfredi wie auch der Präsident der Abgeordnetenkammer in Rom, Roberto Fico, solidarisierten sich mit dem Geistlichen. Die örtlichen Behörden müssten dem Pfarrer und seiner Initiative Schutz gewähren, so Fico.Der frühere Ministerpräsident Giuseppe Conte begab sich laut Medienberichten nach Caivano. „Die Camorra wollte Ihnen mit einer Bombe gratulieren? Wir sind hier, um Ihnen unsere Unterstützung und unsere volle Solidarität zu geben“, wird Conte zitiert. Ähnliche Drohungen hatte es in jüngster Vergangenheit auch gegen einen Polizeikommandanten in der Nachbarschaft gegeben.Die Region nordöstlich von Neapel gilt als Hochburg der Camorra, des organisierten Verbrechens im Raum der Hafenstadt. Außer durch Drogenhandel und Kreditwucher finanziert sie sich unter anderem durch illegale Müllentsorgung; die Gegend ist daher für erhebliche Umweltschäden bekannt.

apa