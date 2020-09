Bombe am Verdiplatz: Datum der Entschärfung steht

Die amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird voraussichtlich am Sonntag, den 27. September entschärft. Dies wurde heute anlässlich einer Dringlichkeitssitzung im Regierungskommissariat im Beisein der Vertreter von Gemeinde und Land sowie der Experten von Heer, Polizei und Zivilschutz beschlossen. Der Sprengkörper wurde am Verdiplatz zwischen der ehemaligen Tankstelle und dem Zugang zur Parkgarage „Bozen Mitte“ entdeckt. Dort finden derzeit Aushubarbeiten für die Untertunnelung der Südtiroler Straße im Rahmen der Bauarbeiten für den „Waltherpark“ statt.Wie die Räumung des 500 Pfund schweren Blindgängers vom Typ ANM64 vonstattengehen wird und wie viele Menschen im Umkreis des Fundortes ihre Wohnungen vorübergehend verlassen müssen, wird in den nächsten Tagen im Detail geklärt. Im Wesentlichen aber wird die Evakuierung ähnlich ablaufen wie jene im letzten Herbst, als ebenfalls am Verdiplatz ein ähnlicher Sprengkörper entschärft werden musste.

stol