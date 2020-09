Bombe in Bozen wird entschärft: 4082 Personen werden evakuiert

Mit der Bombenentschärfung wird voraussichtlich um 9.30 Uhr begonnen, der Beginn wird mit einem einminütigen auf- und abschwellenden Heulton bekannt gegeben.Die Arbeiten werden bis etwa 11 Uhr andauern. Die Bevölkerung wird dann mit einem Dauer-Sirenenton von 15 Sekunden über das Ende der Entschärfung informiert.Während der Bombenentschärfung darf sich aus Sicherheitsgründen niemand in der so genannten „roten Zone“ (in einem Radius von 500 Meter um den Fundort) aufhalten. Insgesamt müssen 4082 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Zwei Personen, die sich derzeit aufgrund eine Coronavirus-Infektion in häuslicher Quarantäne befinden, werden vom Gesundheitsdienst aus der roten Zone evakuiert.Die Evakuierung der „roten Zone“ beginnt um 6.30 Uhr und endet voraussichtlich um 8.45 Uhr. Ab 8.45 Uhr ist die Zone für den Fahrzeug-, Fahrrad- und Fußgängerverkehr gesperrt. Der letzte Stadtbus verlässt den Bahnhof um 9.05 Uhr in Richtung Reschenstraße. Dort wird in der Stadthalle ein Evakuierungszentrum für die Bewohner der roten Zone eingerichtet. Bereits am Freitag wird die freiwillige Feuerwehr und die Funknotruf-Gruppe Hinweise an den 906 Gebäuden anbringen, die am Sonntag evakuiert werden müssen.Wer in einem Umkreis von 1830 Metern vom Fundort, jedoch außerhalb der Evakuierungszone in der so genannten „gelben Zone“ wohnt, muss sich ab 09.15 Uhr und bis zum Abschluss der Arbeiten in einem geschlossenen Gebäude aufhalten. Von dieser Regelung sind insgesamt 57.764 Personen (7.162 Gebäude) betroffen. Auch in der „gelben Zone“ dürfen in dieser Zeit keine Fahrzeuge, Fahrräder oder Fußgänger verkehren.Um 9 Uhr wird der Verkehr auf der Brennerautobahn in beiden Fahrtrichtungen unterbrochen. Die Autobahneinfahrt Bozen Süd wird in Fahrtrichtung Norden und die Einfahrt Bozen Nord in Fahrtrichtung Süden für den Verkehr gesperrt. Wer aus dem Süden kommend auf der Autobahn unterwegs ist, sollte die Autobahnausfahrt Neumarkt-Auer nutzen. Die aus Richtung Norden kommenden Autofahrer sollten bereits in Klausen von der Autobahn abfahren.Die Brennerstaatsstraße zwischen der MILA und der Pacinottistraße wird ebenfalls in beiden Fahrtrichtungen unterbrochen. Die Bevölkerung ist dringend gebeten, während der Bombenräumung von Fahrten abzusehen. Die Verbindung ins Sarntal bleibt offen. Die Ausweichrute verläuft über die Fagenstraße, den Grieser Platz und die Vittorio-Veneto-Straße.Der Bahnverkehr wird ebenfalls vorübergehend eingestellt. Als letzter Zug verlässt der Frecciarossa 9721 nach Mailand den Bahnhof Bozen um 8.45 Uhr.Kranke oder gehbehinderte Personen, die einen Beförderungs- oder Begleitservice benötigen, können sich beim Roten oder Weißen Kreuz melden. Die Einsatzzentrale ist rund um die Uhr unter der Nummer 0471-44 44 44 erreichbar. Vormerkungen werden bis Freitag, 25.09.2020, 12 Uhr, entgegengenommen.Die Gäste der Seniorenresidenz Villa Harmonie in der Trienter Straße werden in die Messehalle oder zum Premstallerhof gebracht. Einige werden ins Krankenhaus verlegt. Die Gäste des Vinzenzhauses verbringen den Vormittag in der Residence Grieserhof oder bei Verwandten. Für einige Gäste wird ein Ausflug organisiert.senDie kommunalen Sportanlagen bleiben am Sonntagvormittag geschlossen. Davon ausgenommen sind der Reitstall und die Tennisanlage bei Schloss Sigmungskron. Auch die städtischen Bibliotheken und Museen und andere städtische Kultureinrichtungen bleiben geschlossen. In der roten und gelben Zone verkehren weder Busse noch Taxis.Urlauber, die in der roten Zone untergebracht sind, müssen ihre Unterkunft verlassen. Für sie hat das Verkehrsamt eine Dolomitenrundfahrt organisiert.

