Bombe in Gmund erfolgreich entschärft

Kurz nach der Ertönung des Zivilschutzalarms um 9.34 Uhr hat man um 9.39 Uhr mit der Entfernung des Zündmechanismus begonnen. Um 10.18 war es dann soweit. Die Bombe wurde erfolgreich entschärft. Sie wird nun nach Salurn gebracht und auf dem Gelände der Kaserne „Paolo Caccia Dominioni“ entleert.Zuvor mussten rund 1200 Menschen aus der roten Zone evakuiert werden. Betroffen waren Bürger der Gemeinde Auer, Pfatten und Kaltern. Nahezu alle Bürger der roten Zone organisierten sich ihre Evakuierung selbst und nahmen die zur Verfügung gestellten Notunterkünfte nicht in Anspruch.Die Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg ist Mitte März bei Grabungsarbeiten für einen Wassertank in der Örtlichkeit Gmund in Pfatten gefunden worden. Die Bombe zählt mit ihren 996 Kilogramm zu den größten und schwersten Bomben, die je in Südtirol gefunden wurden.Die von Norden kommenden Fahrzeuge mussten die Autobahn bei der Ausfahrt Bozen-Süd verlassen, jene von Süden kommenden bei der Ausfahrt Neumarkt. Die Raststätten Laimburg Ost und Laimburg West wurden bereits von Samstag um 22 Uhr bis Sonntag um 10.30 Uhr geschlossen. Die Brennerstraße befindet sich nicht in der roten Zone. Zudem gibt es Unterbrechungen im Bus- und Bahnverkehr. Im Umkreis von 250 Metern von der Bomben-Fundstelle wird der Strom 2 Stunden abgeschaltet.Auch der Zugverkehr wurde während der Entschärfung von 9 Uhr bis 11 Uhr in beiden Fahrtrichtungen eingestellt. Zudem werden Gemeindestraßen und Wanderwege sowie der Radweg im Sperrbereich, von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr, geschlossen.

stol/jno