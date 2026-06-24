Wegen des Alarms wurden sämtliche Flüge kurz nach 13 Uhr ausgesetzt. Betroffen waren auch die Passagiere eines Fluges von Bozen nach Brindisi, die während des Einsatzes im Flugzeug ausharren mussten.<BR \/><BR \/>Um 14.20 konnte die Entwarnung gegeben werden und der Flugbetrieb normal weiterlaufen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1327707_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vor Ort standen Polizei, Berufsfeuerwehr und weiteres Sicherheitspersonal im Einsatz. Die Einsatzkräfte überprüften die Situation entsprechend den geltenden Sicherheitsprotokollen und führten die notwendigen Kontrollen durch.<BR \/><BR \/>Auch am Flughafen Innsbruck war es am Mittwoch nach einer Bombendrohung zu einer Evakuierung gekommen. Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen besteht, ist derzeit nicht bekannt.