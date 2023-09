Große Aufregung am Landesgericht Bozen: Am Haupteingang des Gebäudes wurde am Freitagmorgen ein herrenloser Rucksack gefunden. Sofort wurde Bombenalarm geschlagen.Zur Zeit ist die Spurensicherung, die Polizei und die Einsatzkräfte des Weißen Kreuzes vor Ort. Der Platz wurde aus Sicherheitsgründen abgeriegelt.Um 9.30 Uhr sollte der Berufungsschwurgerichtsprozess zum Mordfall Benno Neumair beginnen.