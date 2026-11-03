Den Angaben zufolge war die Maschine am frühen Morgen mit 181 Menschen an Bord in London gestartet und sollte eigentlich auf dem größeren Chopin-Flughafen in Warschau landen.<BR \/><BR \/>Weil es aber während des Fluges einen Alarm gab, wonach sich an Bord eine Bombe befinden soll, wurde das Flugzeug auf den Flughafen Modlin umgeleitet, der vor allem von Billigfliegern genutzt wird. <BR \/><BR \/>Nach der Landung nahmen Spezialisten die Boeing unter die Lupe. Bombenentschärfer durchsuchten das Flugzeug und kontrollierten auch das Gepäck der Passagiere. Die Maschine war um 6.30 Uhr in London-Heathrow gestartet und sollte ursprünglich nach Warschau fliegen. Kurz vor 10 Uhr wurde der Flug jedoch umgeleitet. Auslöser waren laut der britischen Zeitung „The Sun“ Hinweise auf einen möglichen Sprengsatz an Bord.<BR \/><BR \/>Die Sicherheitskräfte untersuchten nach der Landung sowohl die Kabine als auch die Gepäckstücke. Ob tatsächlich eine Gefahr bestand, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Der Flughafen Warschau-Modlin bleibt vorerst geschlossen.<BR \/><BR \/>Auch ein weiteres Passagierflugzeug geriet am Morgen ins Visier der Sicherheitsbehörden. Eine aus Kopenhagen kommende Maschine wurde nach einer Drohung zum Chopin-Flughafen in Warschau geleitet. Dort warteten laut „The Sun“ maskierte Einsatzkräfte, die bei der Evakuierung der Passagiere halfen.<h3>\r\nBereits am Montag Bombendrohung bei Wizz-Air-Flug<\/h3>Erst am Montag hatte es einen ähnlichen Vorfall gegeben. Ein Wizz-Air-Flug von London nach Sofia (Bulgarien) war wegen einer Bombendrohung umgeleitet worden – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/politik\/wizz-air-maschine-wegen-drohung-nach-budapest-umgeleitet" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Nach Angaben von „The Sun“ stieg sogar ein Kampfjet auf, um die Passagiermaschine zu eskortieren. Statt in Sofia landete das Flugzeug schließlich in Budapest.