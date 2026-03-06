Der Alarm wurde ausgelöst, nachdem bei der Mailänder Polizeidirektion ein Telefonanruf eingegangen war. Laut ersten Informationen sprach eine Person mit offenbar ausländischem Akzent und erklärte, im Gerichtsgebäude befinde sich eine Bombe. Daraufhin aktivierten die Verantwortlichen der Mailänder Justizbehörden umgehend den Notfallplan.<BR \/><BR \/>In kurzer Zeit wurden mehrere Bereiche des Justizpalastes geräumt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gerichte, Anwältinnen und Anwälte sowie Besucher verließen nach und nach das Gebäude. Sämtliche Tätigkeiten im Gericht, einschließlich laufender Verhandlungen, wurden vorübergehend eingestellt.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1284921_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Vor dem Gebäude waren zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Polizei und der Feuerwehr im Einsatz. Auch die umliegenden Straßen wurden teilweise abgesperrt. Passanten und Anwohner wurden aufgefordert, sich von dem Bereich fernzuhalten, während Spezialkräfte das Gebäude überprüften.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1284924_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Zum Zeitpunkt der ersten Meldungen liefen die Kontrollen noch. Die Behörden untersuchten das Gebäude sorgfältig, um festzustellen, ob tatsächlich eine Gefahr besteht oder es sich um einen Fehlalarm handelt. Weitere Informationen sollten nach Abschluss der Sicherheitsüberprüfungen bekanntgegeben werden.