Sprengstoffexperten untersuchten den Fund. Ob die Flasche noch gefüllt oder bereits leer war, blieb zunächst unklar. Der Bereich wurde vorsorglich abgesichert. Ermittler werten Aufnahmen von Überwachungskameras aus. Der Verkehr wurde umgeleitet.<BR \/><BR \/>Der Piazzale Michelangelo ist ein berühmter Aussichtsplatz in Florenz auf einem Hügel südlich des historischen Stadtzentrums. Von dort hat man einen weiten Blick über Florenz, unter anderem auf den Dom, den Palazzo Vecchio und den Fluss Arno. In der Mitte des Platzes steht eine Bronzekopie von Michelangelos David. Der Platz ist ein beliebtes Ziel für Touristen und besonders für den Blick auf die Stadt bei Sonnenuntergang bekannt. Er wurde im 19. Jahrhundert im Zuge der Neugestaltung von Florenz angelegt und nach dem Renaissance-Künstler Michelangelo benannt.