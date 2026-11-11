Rund 300 Bildungseinrichtungen erhielten entsprechende Drohungen. Während die Polizei die betroffenen Gebäude überprüfte, reagierte auch die Regierung: Ministerpräsidentin Giorgia Meloni berief für den Nachmittag eine Krisensitzung mit Ministern und Vertretern der Sicherheitsbehörden ein.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383429_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Drohmails gingen gegen 10 Uhr bei den Schulen ein. Darin behauptete ein Absender, in den jeweiligen Gebäuden einen leistungsstarken Sprengsatz mit Fernzündung deponiert zu haben. Die Schulleitungen verständigten daraufhin die Polizei und veranlassten vorsorglich die Räumung der Einrichtungen. Die Sicherheitskräfte leiteten Überprüfungen ein.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383432_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Betroffen waren Schulen in zahlreichen Regionen von Nord- bis Süditalien. Meldungen gab es unter anderem aus Rom, Mailand, Venedig, Triest, Padua, Brescia, Bergamo, Neapel, Potenza und Modena. Auch in mehreren Provinzen der Toskana wurden Bildungseinrichtungen geräumt. Allein in der Region Latium mit der Hauptstadt Rom waren nach Angaben der regionalen Schülervertretung mehr als 50 Schulen betroffen.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383435_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Drohnachricht war mit dem Namen Mikhail Andropow unterzeichnet. Die Ermittler prüfen, ob die Drohungen mit einem möglichen neuen Cyberangriff auf italienische Institutionen zusammenhängen. Bereits in den vergangenen Tagen hatten rund 200 Schulleitungen ähnliche Nachrichten erhalten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383438_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Vorsitzende des nationalen Schulleiterverbands, Antonello Giannelli, bezeichnete die Nachricht als offensichtlich fingierten Alarm. Er empfahl den Schulen, sich in solchen Fällen an die Polizei und insbesondere an die Postpolizei zu wenden, die den Ursprung der E-Mails zurückverfolgen könne. Angesichts der angespannten Sicherheitslage sorgten solche Nachrichten jedoch für erhebliche Verunsicherung.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383441_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Meloni berief für 16 Uhr eine Krisensitzung im Regierungssitz Palazzo Chigi ein. Daran sollen die Vize-Ministerpräsidenten, Innenminister Matteo Piantedosi, Verteidigungsminister Guido Crosetto, Staatssekretär Alfredo Mantovano sowie die Spitzen der Nachrichtendienste und der Nationalen Agentur für Cybersicherheit teilnehmen. Bei dem Treffen soll die Lage bewertet und das weitere Vorgehen abgestimmt werden. <BR \/><BR \/>Bildungsminister Giuseppe Valditara sieht hinter den Vorfällen möglicherweise eine gezielte Strategie. Wer dafür verantwortlich sei, lasse sich derzeit allerdings nur schwer sagen. Die Sicherheitsdienste arbeiteten daran, die Urheber ausfindig zu machen. „Wir müssen uns schützen“, betonte der Minister.<BR \/><BR \/>Auch Verteidigungsminister Crosetto warnte vor möglichen gezielten Aktionen, die darauf abzielten, Angst und Verunsicherung in der Bevölkerung zu verbreiten. Zugleich mahnte er zur Unterscheidung zwischen Angriffen ausländischer oder anderer feindlicher Akteure und den Aktivitäten einzelner Trittbrettfahrer. Nicht hinter jeder Drohung stecke eine organisierte Kampagne. Aufgabe der Sicherheitskräfte sei es, ernst zu nehmende Gefahren von fingierten Alarmen zu unterscheiden.<BR \/><BR \/>Unterdessen forderte Francesco Boccia, Vorsitzender der PD-Fraktion im Senat, eine rasche Unterrichtung des Parlaments durch Innenminister Piantedosi. Angesichts der wiederholten Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit müsse die Regierung mit einer gemeinsamen Strategie auftreten und ihre Maßnahmen zur Abwehr digitaler Bedrohungen erläutern. Es gehe auch um die Glaubwürdigkeit staatlicher Institutionen und die Widerstandsfähigkeit der demokratischen Ordnung.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1383444_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die jüngsten Vorfälle fallen in eine Phase erhöhter Spannungen um Italiens außen- und sicherheitspolitischen Kurs. Dabei steht auch die weitere militärische Unterstützung der Ukraine im Mittelpunkt. Die Regierung bereitet derzeit ein 13. Hilfspaket für Kiew vor. Während Meloni an der Unterstützung der Ukraine festhält, lehnt die Lega von Vize-Ministerpräsident Matteo Salvini weitere Waffenlieferungen ab. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen dieser politischen Auseinandersetzung und den Bombendrohungen ist bislang nicht nachgewiesen.