<h3>\r\nWas wir wissen<\/h3><BR \/><b>* Der Brand:<\/b> Am Morgen gibt es in einem Wohnhaus im Münchner<BR \/> Stadtteil Lerchenau Explosionen und ein Feuer. In dem Haus werden<BR \/> Sprengvorrichtungen gefunden, vor Ort steht außerdem ein völlig<BR \/> ausgebrannter Transporter, bei weiteren ausgebrannten Autos in der<BR \/> Nähe wird ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Worum es sich<BR \/> dabei handelt, sagt die Polizei zunächst nicht.<BR \/><b><BR \/> * Die Opfer:<\/b> Zwei Frauen, eine 21-Jährige und eine 81-Jährige,<BR \/> werden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben wird<BR \/> überprüft, ob sich weitere Personen im betroffenen Wohngebäude<BR \/> befinden. Am Morgen hatte die Polizei von einem vermissten<BR \/> Menschen berichtet. Einen Medienbericht, wonach der Vater des<BR \/> 57-Jährigen getötet worden sein soll, bestätigte die Polizei<BR \/> zunächst nicht. In der Nähe, am Lerchenauer See, wird ein<BR \/> Schwerverletzter gefunden, der später stirbt. Die Polizei geht<BR \/> davon aus, dass es sich um den Täter handelt, der sich am See das<BR \/> Leben nahm. Ebenso wie im Haus sind auch am See<BR \/> Entschärfungs-Experten im Einsatz, weil der Mann einen Rucksack<BR \/> mit einer Sprengvorrichtung bei sich hatte.<BR \/><BR \/><b>* Der mutmaßliche Täter:<\/b> Der am Lerchenauer See gefundene Toten ist nach erster Polizeieinschätzung der Tatverdächtige. Es handelt<BR \/> sich um einen 57 Jahre alten Deutschen mit Wohnsitz in Starnberg.<BR \/> An seiner Meldeadresse werden im Laufe des Vormittags<BR \/> Durchsuchungsmaßnahmen durch. Die 21-jährige Verletzte ist die<BR \/> Tochter des Tatverdächtigen, die 81-Jährige seine Mutter.<BR \/><BR \/><b>* Die Wiesn<\/b>: Die Stadt München teilt mit, wegen einer<BR \/> „unspezifischen Sprengstoffdrohung im Zusammenhang mit der<BR \/> Explosion im Münchner Norden“ bleibe das größte Volksfest vorerst<BR \/> bis 17.00 Uhr geschlossen. Es gebe ein entsprechendes Schreiben<BR \/> des Täters. Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sagt:<BR \/> „Es geht darum, dass ein Täter die Wiesn bedroht hat und die<BR \/> Polizei und der Koordinierungskreis einhellig zu der Auffassung<BR \/> kamen, dass wir dieses Risiko, Menschen auf das Oktoberfest zu<BR \/> lassen, nicht eingehen können.“ Das Oktoberfestgelände wird<BR \/> abgesucht, dafür wurden besonders viele Spürhunde benötigt. Auch<BR \/> Mitarbeiter mussten die Wiesn verlassen. Am frühen Nachmittag wird<BR \/> laut Stadt entschieden, wie es weitergeht.<BR \/><h3>\r\nWas wir nicht wissen<\/h3><b>* Die Hintergründe:<\/b> Die genauen Hintergründe der Tat sowie das Motiv<BR \/> sind zunächst unklar. Die Polizei geht davon aus, dass das Haus<BR \/> „im Rahmen eines Familienstreits“ angezündet wurde. Zwar wurde<BR \/> nach der Veröffentlichung eines Schreibens im Netz auch ein<BR \/> Zusammenhang mit der Antifa aus der linksextremen Szene geprüft,<BR \/> man ermittle aber „nicht in Richtung Antifa“, sagte ein<BR \/> Polizeisprecher. Auf der Plattform Indymedia, wo das Schreiben<BR \/> veröffentlicht wurde, kann jeder ohne Registrierung einen Beitrag<BR \/> veröffentlichen – auch anonym. Der Beitrag erschien dort, als<BR \/> erste Berichte über den Vorfall im Münchner Norden bereits<BR \/> veröffentlicht waren.<BR \/><b><BR \/> * Das Oktoberfest:<\/b> Ob die Wiesn am Mittwoch überhaupt noch öffnet,<BR \/> ist unklar. „Die Polizei wird alles tun, möglichst bis am<BR \/> Nachmittag um 17.00 Uhr die Wiesn komplett durchsucht zu haben, um damit Sicherheit zu gewähren. Wenn das nicht der Fall ist, werde<BR \/> ich mich wieder melden, dann wird die Wiesn heute gar nicht<BR \/> eröffnet“, sagte Oberbürgermeister Reiter auf Instagram. „Tut mir<BR \/> leid, anders geht“s nicht, Sicherheit geht vor.“