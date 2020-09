Bombenentschärfung in Bozen: Alles, was Sie wissen müssen

Angesichts der Sprengkraft der Bombe wurden zwei Sicherheitsradien festgelegt: die rote Zone und die gelbe Zone.Städtischer Bereich in einem Radius von 500 Metern vom Fundort der Fliegerbombe. In diesem Bereich werden alle Personen und Tiere evakuiert.Die Evakuierung beginnt um 6.30 Uhr und endet um 8.45 Uhr.8.45 Uhr: Die Polizeikräfte beginnen mit den Kontrollen, um die vollständige Evakuierung der roten Zone zu überprüfen. Gleichzeitig wird der Strom in einem Umkreis von 250 Metern von der Fundstelle abgestellt.Die Personen, die bei der Evakuierung Hilfe benötigen, können sich an die Gemeinde wenden.9.30 Uhr: Beginn der Entschärfung, die vermutlich, sofern keine Komplikationen auftreten, nach ca. eineinhalb Stunden enden wird.Der Beginn und das Ende der Arbeiten werden durch das Ertönen einer Sirene signalisiert.Städtischer Bereich rund um die rote Zone in einem Radius zwischen 500 und 1830 Metern von der Fundstelle.Ab 9.30 Uhr bis zum Ende der Entschärfung müssen sich alle Bürger in dieser Zone in geschlossenen Gebäuden aufhalten. Es wird empfohlen, sich von Fenstern und Glaswänden fernzuhalten. In dieser Zeit ist auch der Fahrzeugverkehr verboten.Der Bahnhof von Bozen liegt in der roten Zone und wird daher bis spätestens 9.00 Uhr evakuiert.Der Eisenbahnverkehr wird während der Entschärfungsarbeiten in beiden Fahrtrichtungen unterbrochen.Der öffentliche Nahverkehr wird während der Entschärfung unterbrochen.Der Autobahnverkehr auf der Brennerautobahn wird im Laufe der Entschärfung in beiden Fahrtrichtungen unterbrochen. Für weitere Informationen können sich die Verkehrsteilnehmer an die Brennerautobahn und an den Dienst für Mobilität der Autonomen Provinz Bozen wenden.

