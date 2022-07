Bombenentschärfung in Bozen: Das ist der Plan für Sonntag

Bis 8.45 Uhr muss die rote Zone geräumt werden.

In der Südtiroler Straße nahe der Walther-Park-Baustelle wird am Sonntag 17. Juni die amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft, die am 1. Juli bei Tiefbauarbeiten gefunden wurde. In der so genannten „roten Zone“ (in einem Umkreis von 468 Metern um den Fundort) müssen 4383 Personen (2125 Familien) ihre Wohnungen bis spätestens 8.45 Uhr verlassen. Die Bombenentschärfung beginnt um 9.30 Uhr und dauert voraussichtlich bis 12 Uhr. Beseitigt wird der Blindgänger vom Kampfmittelräumdienst des 2. Regiments der Alpinibrigade Julia. Beginn und Ende der Entschärfungsarbeiten werden durch einen Sirenenton angekündigt.Der Zugverkehr wird für die Zeit der Entschärfung eingestellt, der Bozner Bahnhof geschlossen. Die Brennerstaatsstraße bleibt für die Arbeiten zwischen dem Virgltunnel (Höhe Claudia-Augusta-Straße) und der Kampiller Brücke gesperrt. Gesperrt werden auch die Radwege und Promenaden in der roten Zone.Außerhalb der roten Zone gibt es hingegen keine Beschränkungen. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen dort uneingeschränkt verkehren. Die Brennerautobahn bleibt ebenfalls frei befahrbar.Mit der Evakuierung der roten Zone wird am Sonntag um 6.30 Uhr begonnen. Bis um 8.45 Uhr müssen alle Bewohner die rote Zone verlassen haben. Es gilt die Empfehlung, Rollläden, Jalousien und Fensterläden in den Wohnungen zu schließen und die Fenster offen zu halten. Wo solche Schutzvorrichtungen fehlen, sollten die Fenster mit Klebeband abgeklebt werden.Um 9 Uhr wird im Umkreis von 250 Metern der Strom abgeschaltet. Nähere Auskünfte zur Unterbrechung der Stromversorgung erteilt der Stromnetzbetreiber Edyna unter der kostenlosen Servicenummer 800550522. Die Funknotrufgruppe und die Freiwillige Feuerwehr Bozen werden an den insgesamt 1128 Gebäuden Aushänge anbringen, mit denen die Bewohner zum Verlassen der Wohnungen aufgerufen werden.Auch bei dieser Entschärfung richtet die Stadtverwaltung wieder ein Evakuierungszentrum ein. Wer möchte, kann die Zeit bis zum Ende der Räumungsarbeiten in der Stadthalle in der Reschenstraße verbringen. Außerdem wird die SASA einen Shuttledienst zwischen der roten Zone und der Stadthalle in der Reschenstraße einrichten. Der letzte Bus fährt um 9.05 Uhr vom Bahnhofsvorplatz ab. Zusteigemöglichkeiten gibt es am Waltherplatz, am Dominikanerplatz und in der Sparkassenstraße.Bewohner der roten Zone, die sich aufgrund einer Coronainfektion in Isolation oder Quarantäne befinden, können die für sie bereitgestellte Einrichtung aufsuchen. Bei Bedarf können sie den Beförderungsdienst des Roten oder Weißen Kreuzes in Anspruch nehmen. Vormerkungen werden bis spätestens Freitag, dem 15. Juli, 12 Uhr unter der einheitlichen Nummer 0471 444444 entgegengenommen. Dasselbe gilt für die Beförderung von kranken oder gehbehinderten Personen (Vormerkungen unter der Nummer 0471/444444 des Roten und Weißen Kreuzes bis Freitag, 15. Juli, 12 Uhr).Aufgrund der Art der Bombe, ihres Erhaltungszustandes und ihres Gefährdungspotentials wird dieses Mal keine gelbe Zone eingerichtet. Außerhalb der roten Zone wird es somit keine Einschränkungen geben.Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der Stadt Bozen, die laufend aktualisiert wird, sowie auf den sozialen Kanälen der Stadt und über die App GEM2GO. Die Stadt stellt auf ihrer Website ein Programm zur Verfügung, mit der überprüft werden kann, ob die eigene Wohnung in der roten Zone liegt.