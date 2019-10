Bombenentschärfung: Kirchen und Museen geschlossen

Am kommenden Sonntag, 20. Oktober, wird in Bozen am Verdiplatz eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Mit der Entschärfung gehen umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen einher, unter anderem darf sich im Umkreis von 500 Metern niemand aufhalten.