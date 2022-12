„Booking Südtirol“ im Jahr 2022 mit über 100.000 Buchungen

Bis Anfang Dezember wurden über das Buchungsportal des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) rund 109.000 Buchungen mit über 478.000 Nächtigungen getätigt. Die meisten Buchungen erfolgten über das HGV-eigene Buchungswidget. Das Landesinstitut für Statistik ASTAT gab kürzlich die Tourismuszahlen des Sommerhalbjahres 2022 bekannt. Demnach wurden in Südtirol von Mai bis Oktober 5,1 Millionen Ankünfte und 22,7 Millionen Nächtigungen erzielt. Dies ist eine deutliche Zunahme zum gleichen Zeitraum des Jahres 2021.Diese erfreuliche Entwicklung bestätigt auch die Buchungsstatistik des HGV-Portals „Booking Südtirol“. Bis Anfang Dezember konnten rund 109.000 Buchungen über „Booking Südtirol“ und die daran angeschlossenen Kanäle und Partnerportale generiert werden. Das entspricht einer Anzahl von über 478.000 Nächtigungen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 4,38 Tagen.Auf „Booking Südtirol“ sind derzeit die Betten von rund 2480 Beherbergungsbetrieben buchbar. Wie bereits in den letzten Jahren, entwickelte sich das exklusiv für Booking-Südtirol-Kunden verfügbare Buchungswidget erfolgreich weiter. Fast 90 Prozent aller Buchungen des gesamten HGV-Buchungssystems gingen über die Widgets ein und stellen somit provisionsfreie Buchungen für die Kunden dar. Als zweitstärkster Kanal gilt die Buchungsplattform „Booking Südtirol“.4,7 Prozent aller Buchungen werden dadurch generiert. Diese Zahlen zeigen auf, dass Direktbuchungen und somit provisionsfreie Buchungen über die eigene Website immer wichtiger werden und auch finanziell von großem Vorteil sind.Durch die Nutzung des HGV-Buchungswidgets haben die Betriebe außerdem die Möglichkeit, das Widget an Preisvergleichsportale wie Google Hotel Ads, Trivago und TripAdvisor anzubinden. Auf diesen Portalen wird dann im direkten Preisvergleich auch das Angebot der eigenen Hotelwebsite angezeigt. Auch dadurch können zahlreiche provisionsfreie Buchungen generiert werden. Auch via Google und Bing werden hierzulande Anzeigen geschaltet werden, um noch mehr potenzielle Kunden auf die eigene Website zu bringen und provisionsfreie Direktbuchungen zu generieren.