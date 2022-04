Booster hui, Erstdosis pfui: Der interaktive Impf-Report

So wenige Impfungen wie noch nie zuvor: Seitdem ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, war die Zahl der innerhalb von einer Woche verabreichten Dosen in Südtirol nie unter 2000 gesunken – bis gestern. + Von Michele Manca

So manche Nadel kommt in Südtirol gar nicht zum Einsatz: In den letzten 7 Tagen haben sich so wenige Menschen impfen lassen, wie noch nie seit ausreichend Impfstoff vorhanden ist. - Foto: © APA / EXPA/ JFK