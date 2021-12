Booster nach 4 Monaten: Termin für Auffrischung vormerken

Landesrat Thomas Widmann zur aktuellen Situation: „Die internationalen Zahlen lassen darauf schließen, dass die neue Variante das Infektionsgeschehen übernehmen wird. Umso mehr braucht es in den nächsten Wochen die Mithilfe jedes und jeder Einzelnen: Lassen Sie sich boostern. Auch in diesen Tagen um den Jahreswechsel gibt es dafür zahlreiche Möglichkeiten. Mit der Auffrischungsimpfung ist man gegen Omikron sehr gut geschützt, mit nur einer oder zwei Impfungen weniger. Wichtig sind, gerade bei den Silvesterfeierlichkeiten, auch die Vorsorgeregeln Abstand, Hygiene, Maske.“Seit Mittwoch ist die Vormerkung für die Auffrisch-Impfung auch für 16-17-Jährige möglich.12-15-Jährige mit schweren Vorerkrankungen können ebenfalls vorgemerkt werden (Personen mit Beeinträchtigung des Immunsystems können sich bereits jetzt 28 Tage nach dem abgeschlossenen Impfzyklus die Zusatzimpfung holen). Bis heute Mittag (30.12. um 12 Uhr) wurden 519 Personen dieser Gruppen vorgemerkt.Seit der letzten Meldung am Donnerstag, 23. Dezember sind 8.023 Auffrisch- oder Boosterimpfungen verabreicht worden. Bei der Altersgruppe der 50-59-Jährigen waren 1.726 Dosen zu verzeichnen, damit ist dies die Altersgruppe, die sich derzeit am stärksten boostern lässt. An zweiter Stelle folgt die Altersgruppe der 20-29-Jährigen mit 1.442 Dosen und jene der 40-49-Jährigen mit 1.376 Dosen.Beschlossen wurde in diesen Tagen die Verkürzung des Zeitraums ab der letzten Impfung auf 4 Monate (120 Tage) – damit haben noch mehr Menschen die Möglichkeit, sich die Auffrischungsimpfung zu holen. Die Verkürzung des Zeitraums gilt auch in Südtirol ab 10. Jänner.Generaldirektor Florian Zerzer rät: „Warten Sie nicht bis der GreenPass verfällt, merken Sie sich jetzt schon für die Auffrischung vor. Sie geben Ihrem Immunsystem damit die Möglichkeit, nochmal den Schutz gegen das Coronavirus zu erneuern. Erinnern möchte ich auch an die Impfmöglichkeit für Kinder ab 5 Jahren. Für die Eltern steht auf www.coronaschutzimpfung.it ein Infoblatt mit den wichtigsten Fragen und Antworten zur Verfügung.“Mittlerweile sind in Südtirol 1671 Kinder ab 5 Jahren geimpft. https://sanibook.sabes.it oder telefonisch (Mo-Fr) von 8:00 bis 16:00 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkstelle Tel. 0471 100999.Es wird empfohlen, die Online-Vormerkung zu nutzen, wo Vormerkungen bis am Vortag getätigt werden können. Wenn ein Termin am Vormittag für den Nachmittag vorgemerkt werden möchte, sollte dies telefonisch erfolgen.Für jene, die die 1. Impfdosis erhalten haben und noch nicht für die 2. vorgemerkt sind, ist es möglich ohne Vormerkung jene Impftermine wahrzunehmen, an denen derselbe Impfstoff der 1. Dosis angeboten wird. Hinweise wie „Auffrischung“ und „nur mit Vormerkung“, sind im Falle von Zweitdosen hinfällig.Die 2. Dosis wird mit demselben Impfstoff der 1. Dosis verabreicht, bei Pfizer müssen mindestens 21 Tage, bei Moderna mindestens 28 Tage seit der 1. Dosis verstreichen.(Stand: 29.12.2021)Impfungen insgesamt (im Vergleich zu letzter Woche)Verabreichte Impfdosen: 920.591 (+12.445)Erstdosis: 401.562 (+1.591)Zweitdosis: 356.687 (+2.831)Drittdosis: 162.342 (+8.023)vollständig geimpfte Personen: 389.101 (+2.254)Personen über 80 JahreDiese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 29.846Zweitdosis: 28.831Drittdosis: 23.481 (+307)Personen über 70 JahreDiese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 41.745Zweitdosis: 39.208Drittdosis: 28.148 (+704)Personen über 60 JahreDiese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 51.894Zweitdosis: 47.564Drittdosis: 31.211 (+1.133)Personen über 50 JahreDiese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 72.619Zweitdosis: 66.264Drittdosis: 35.133 (+1.726)Personen über 40 JahreDiese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 62.834Zweitdosis: 55.978Drittdosis: 22.951 (+1.376)Personen über 30 JahreDiese Personengruppe umfasst: 63.481 PersonenErstdosis: 52.848Zweitdosis: 45.869Drittdosis: 11.616 (+1.030)Personen über 20 JahreDiese Personengruppe umfasst: 61.285 PersonenErstdosis: 51.622Zweitdosis: 44.739Drittdosis: 8671 (+1442)Personen von 16-19 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 23.242 PersonenErstdosis: 20.036Zweitdosis: 16.375Drittdosis: 1091 (+300)Personen von 5-15 JahrenDiese Personengruppe umfasst: 39.081 PersonenErstdosis: 18.118Zweitdosis: 11.859Drittdosis: 40 (+5)Personen, die vor einer Infektion geschützt sind, weil sie bereits geimpft bzw. in den letzten 3 Monaten positiv getestet wurden:Altersgruppe80+: 88,2 Prozent;70+: 90,3%;60+: 88,8%;50+: 86,9%;40+: 86,2%;unter 40: 61,8%Impfungen nach ImpfstoffPfizer BioNTechErstdosis: 285.626Zweitdosis: 268.538Drittdosis: 67.605ModernaErstdosis: 40.756Zweitdosis: 42.541Drittdosis: 94.737Vaxzevria (ex AstraZeneca)Erstdosis: 60.448Zweitdosis: 45.606Johnson & JohnsonErstdosis: 13.063

stol/sabes