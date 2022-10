Boot vor Lampedusa gesunken, 4 Vermisste

77.175 Migranten seit Anfang 2022 nach Süditalien gekommen

Ein unterkühltes kleines Mädchen, seine Mutter und ein Bub, der starke Schmerzen in der Brust hatte, wurden zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert, teilten die Behörden auf Lampedusa mit. Die Migranten berichteten, aus Liberia, Kamerun, Elfenbeinküste, Guinea, Senegal, Mali und Gambia zu stammen.Die Küstenwache ist noch auf der Suche nach einem 2 Wochen alten Baby, das am Samstag ins Meer gefallen ist, als das Flüchtlingsboot, auf dem es mit seinen Eltern unterwegs war, in den Gewässern vor der Insel Lampione unweit von Lampedusa kenterte. Das kleine Mädchen verschwand in den Wellen, als das 5 Meter lange Boot sank, und es besteht keine Hoffnung, es lebend zu finden, teilte die Küstenwache mit.Die Einsatzkräfte retteten 39 Männer, 25 Frauen und 8 Minderjährige aus Sierra Leone, Guinea, Nigeria, Ghana und Mali, die sich an Boot des Flüchtlingsbootes befanden. Bürgermeister Filippo Mannino sprach von einem „Massaker an Unschuldigen“.2 Flüchtlingskinder waren am Freitag bei der Überfahrt eines Bootes mit 36 Menschen an Bord ums Leben gekommen, das vor der Küste Tunesiens abgefahren ist und auf Lampedusa eingetroffen ist. Als die Küstenwache das Boot erreichte, entdeckte das Personal die Leichen der beiden Kinder im Alter von einem und 2 Jahren mit auffälligen Verbrennungen , berichtete die italienische Küstenwache.Es ist unklar, was an Bord geschah und wie sich dort die Flammen entwickeln konnten, die die beiden Kinder töteten. Vermutet wird, dass eine Gasflasche oder ein Kanister mit Benzin während der Überfahrt explodiert sei.Seit Anfang 2022 sind 77.175 Migranten in Süditalien nach Seefahrten über das Mittelmeer eingetroffen, teilte das Innenministerium in Rom am Samstag mit. Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 51.506 und in denselben Monaten des Jahres 2020 waren es 26.660.