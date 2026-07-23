Die Küstenwache fand die Leiche am Donnerstagmorgen vor der Insel Pellestrina nach rund fünfstündiger Suche. Die Rettungsaktion war gegen 2.50 Uhr eingeleitet worden, nachdem ein Mann in verwirrtem Zustand die Carabinieri alarmiert hatte. Er berichtete, dass er gemeinsam mit seinem Cousin auf einem Boot unterwegs gewesen sei. Es sei zu einem Unfall unweit der Insel Ca' Roman gekommen. <BR \/><BR \/>Der Cousin werde seitdem vermisst, berichteten die Behörden. Ein rund fünf Meter langes gelbes Boot wurde gegen 4.10 Uhr von der Feuerwehr halb gesunken vor der Insel Pellestrina entdeckt. Einige Stunden später sichtete der Hubschrauber der Polizei die Leiche des Vermissten.<BR \/><BR \/>Die Küstenwache barg den Toten anschließend aus dem Wasser. Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Ursache und den Ablauf des Unglücks zu klären.