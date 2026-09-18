Nun sorgen widersprüchliche Angaben über einen möglichen Streit des jungen Ehepaares für zusätzliche Unklarheit. Gabriellas Mutter und ihre Schwester sind aus Brasilien in Venedig eingetroffen. Nach Angaben von Angehörigen pflegte die 26-Jährige jeden Abend mit ihrer Mutter Gisele in Brasilien per Videoanruf zu sprechen. Am Freitag vor dem Unglück habe dieser Anruf jedoch nicht stattgefunden.<BR \/><BR \/>Stattdessen soll Gabriella ihrer Mutter eine Nachricht geschickt haben. Darin habe sie mitgeteilt, dass sie nach einem Streit mit ihrem Mann wieder Frieden geschlossen habe und beide zum Abendessen ausgegangen seien. Angehörige berichten, zuvor habe es einen heftigen Streit zwischen dem Paar gegeben. Gabriella habe demnach sogar ihre Koffer packen und nach Brasilien zurückkehren wollen. <BR \/><BR \/>Die Angaben stammen unter anderem von einer Frau namens Emily, die sich als Cousine Gabriellas bezeichnet. Die Familie von Sean Michieli stellt jedoch die Glaubwürdigkeit dieser Darstellung infrage. Seine Tante sagte in einer Fernsehsendung, die junge Frau sei möglicherweise gar keine Verwandte Gabriellas. Die Familie beklagt, Sean sei aufgrund der Berichte öffentlich als gewalttätig dargestellt worden, obwohl bislang nicht geklärt sei, ob der Streit überhaupt einen Zusammenhang mit dem späteren Unfall hatte.<h3>\r\nObduktion der Leichen geplant<\/h3>Ob und in welcher Weise der Streit mit dem Unglück zusammenhängt, ist bislang ungeklärt. Die Ermittler müssen unter anderem rekonstruieren, was sich am Freitagabend tatsächlich ereignet hat, wie es zur Kollision zwischen dem kleinen Boot von Sean und einem Wassertaxi kam und an welcher Stelle des Tessera-Kanals der Zusammenstoß genau stattfand.<BR \/><BR \/>Das Wassertaxi und das Boot wurden beschlagnahmt. Der 38-jährige venezianische Taxifahrer, gegen den ermittelt wird, erklärte nach bisherigen Angaben, er habe weder das Boot noch Gabriella gesehen. Die Ermittler wollen zudem zwei US-Touristen befragen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Wassertaxi befanden, sowie weitere Taxifahrer, die nach dem Unglück am Unfallort waren.<BR \/><BR \/>Die für kommende Woche geplante Obduktion soll weitere Erkenntnisse über die Todesumstände liefern. Für das junge Paar wird unterdessen über gemeinsame Trauerfeierlichkeiten in Venedig nachgedacht. <BR \/>Gabriella war schwanger, das Paar erst seit drei Monaten verheiratet. <BR \/>Bis die Ermittlungen abgeschlossen sind, bleiben die Angaben zum Streit ebenso wie mögliche Zusammenhänge mit dem Unfall unbestätigt.