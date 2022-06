Boris Johnson an den Nebenhöhlen operiert

Die Operation sei gut verlaufen und Johnson freue sich, zurück in der Downing Street zu sein, hieß es am Nachmittag. Planmäßig wollte Johnson am Dienstag wie üblich eine Kabinettssitzung leiten.Am Wochenende war der britische Regierungschef erneut überraschend in die Ukraine gereist. In dieser Woche stehen in England 2 Nachwahlen an, bei denen Johnsons Tory-Partei Niederlagen drohen. Nach einer heftigen Rebellion aus den eigenen Reihen bei einem Misstrauensvotum gilt Johnson politisch als angeschlagen.Seit der Affäre um verbotene Lockdown-Partys in der Downing Street steht er in der Kritik, seine eigenen Regeln und damit das Gesetz gebrochen zu haben.