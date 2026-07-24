Die entsprechende Prüfung war bereits für das Jahr 2023 ausgeschrieben, musst damals jedoch wegen eines Rekurses abgebrochen werden. Nun wurde sie nachgeholt. Zugelassen waren rund 100 Kandidatinnen und Kandidaten, 50 davon traten tatsächlich an. Die Prüfung positiv abgeschlossen haben schlussendlich 15 Männer und Frauen. <BR \/><BR \/>„Fremdenführer sind wichtige Botschafter Südtirols“, unterstreicht Tourismuslandesrat Luis Walcher: „Sie vermitteln Gästen die Geschichte, Kultur und Besonderheiten unseres Landes aus erster Hand. Deshalb legen wir Wert darauf, dass der Zugang zum Beruf auf einer soliden Qualifikation basiert und interessierten Kandidaten regelmäßig offensteht. Im September beginnen wir mit den Vorbereitungen für eine weitere Ausschreibung; diese soll allen Interessierten offenstehen, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.“<BR \/><BR \/><BR \/>Die Fremdenführer begleiten einzelne Personen oder Gruppen beim Besuch von Kunstwerken, Museen, Ausstellungen, Parkanlagen, Kunstgalerien und archäologischen Fundorten sowie bei touristischen Rundgängen. Dabei erläutern sie die Sehenswürdigkeiten im Hinblick auf Geschichte, Kunst, Denkmalschutz, Landschaft und Natur.<BR \/><BR \/><BR \/>Derzeit sind 384 Fremdenführer in Südtirol eingetragen. 238 davon üben ihre Tätigkeit aktiv aus, während 146 als inaktiv gelten, da sie den Tätigkeitsbeginn bislang nicht gemeldet haben. Dazu kommen nun die 15 frischbackenen Berufskollegen.