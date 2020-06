Bozen: 1. Familienbesuche in den Seniorenresidenzen

Erstmals waren am gestrigen Mittwoch in 3 der 4 von BSB verwalteten Seniorenresidenzen Familienbesuche möglich. Für Villa Europa waren weitere Kontrollen notwendig, so dass es nicht möglich war am Mittwoch zu starten. Die Besuche wurden mit Terminvereinbarung organisiert, wobei die strengen Sicherheitsnormen, die die Gesetzgebung vorschreibt, eingehalten wurden.Frau Zecchini Giuseppina, geboren 1914 und seit Mai 2018 in der Seniorenresidenz Don Bosco von BSB wohnhaft, ist am Mittwoch 106 Jahre alt geworden. Sie ist die Älteste Bewohnerin der Povinz. Giuseppina, von allen nur Pina gennant, lebte bis zum Alter von 102 Jahren bei ihrer Familie, dann zog sie in das Altersheim nach Eppan und schließlich in die Seniorenresidenz „Don Bosco“.Während der Monate im Lockdown mit geschlossenen Heimen konnten die Familienmitglieder durch Videoanrufe ihre Mutter und Großmutter regelmäßig bei guter Gesundheit sehen. Die rüstige Dame ließ sich auch nicht von der Coronakrise unterkriegen und verabschiedete sich stets mit einer spontanen Liebkosung am Ende des Anrufs bei ihren Kindern.Am Mittwoch wurde Pina, wenn auch mit allen Sicherheitsvorkehrungen, mit einer besonderen Torte und im Kreise des ganzen Hauses gefeiert. Auch ihr Sohn Paolo, der als Vertreter der ganzen Familie anwesend war, kam vorbei um zu gratulieren und freute sich Pina nach dem langen Lockdown endlich wieder zu sehen. Bürgermeister Caramaschi, der auf Grund der noch immer geltenden Sicherheitsvorkehrungen an der Feier nicht teilnehmen konnte, schickte einen Blumenstrauß und eine von ihm persönlich geschriebene Geburtstagskarte.

