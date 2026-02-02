<BR \/>Die Kontrollen wurden in den letzten Tagen durchgeführt: Ziel war ein Wohngebäude in Don Bosco, wo die Beamten ein verdächtiges Treiben feststellten, das auf Drogenhandel hindeuten könnte. <BR \/><BR \/>Die Behörden durchsuchten die Wohnungen mehrerer Verdächtiger. Dabei sollen sie insgesamt 150 Gramm Haschisch, zehn Gramm Kokain sowie Präzisionswaagen und Material zum Verkleinern und Verpacken der Substanzen gefunden haben.<BR \/><BR \/>Nicht zuletzt haben die Behörden 13.000 Euro in bar beschlagnahmt, wie sie selbst berichten. Diese waren im Sofa in einer der betroffenen Wohnungen versteckt. Drei Personen wurden angezeigt.