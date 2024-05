Bozen: 14-Jähriger landet nach Schlägerei im Krankenhaus

Rund 10 Schüler verwickelt

Die Schlägerei soll sich am Freitagnachmittag ereignet haben. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, versorgten sie auf der Stelle einen der mutmaßlichen Raufbolde, der offenbar eine Verletzung ober der rechten Augenbraue davongetragen hatte. Der 14-Jähirge wurde in die Notaufnahme gebracht. Dort prognostizierten die Ärzte, dass seine Verletzung innerhalb von 7 heilen würde, wie es in einer Aussendung der Quästur heißt.Nachdem die gewalttätige Auseinandersetzung durch die Polizei geschlichtet war, holten die Beamten die ersten Zeugenaussagen ein: Ersten Angaben zufolge soll der Grund für die Rauferei auf einen Ball zurückgehen, den einer der Verwickelten offenbar nicht zurückgegeben hatte; Das habe dazu geführt, dass ein anderer auf ihn losgegangen sei. Als die Glocke am Ende der Pause läutete, habe das sie Auseinandersetzung frühzeitig beendet.Nach Unterrichts-Ende hätten die Schüler die Auseinandersetzung vor der Schule fortgetragen: Dabei traten und schlugen offenbar rund 10 unterschiedlich beteiligte Schüler gegenseitig aufeinander ein. 5 davon -allesamt 14 Jahre alt und in Bozen wohnhaft- wurden identifiziert, den Eltern übergeben und bei der Jugendstaatsanwaltschaft wegen Körperverletzung und Schlägerei angezeigt.