Am Mittwochnachmittag hat die Polizei im Rahmen gezielter Kontrollen einen 18-jährigen ausländischen Staatsbürger verhaftet. Sein mutmaßlicher Komplize wurde angezeigt. Am frühen Nachmittag wurden die Beamten in der Nähe eines Einkaufszentrums im Industriegebiet auf zwei junge Männer aufmerksam, die sich neben einem Motorroller aufhielten. Das Fahrzeug war am Vorabend in der Europaallee von einem Jugendlichen gestohlen worden.<BR \/><BR \/>Als die Polizisten die beiden zur Ausweiskontrolle aufforderten, ergriffen sie die Flucht und versteckten sich in einem nahegelegenen Sägewerk. Einer der beiden – ein tunesischer Staatsbürger – wurde von einem Beamten eingeholt, stieß diesen jedoch zu Boden und versuchte erneut zu fliehen. Der Fluchtversuch scheiterte, der Mann konnte überwältigt und zur Quästur gebracht werden.<BR \/><BR \/>Dort wurde der 18-Jährige, der sich legal in Italien aufhält und bislang nicht polizeibekannt war, wegen Widerstand und Körperverletzung gegenüber einem Amtsträger verhaftet. Zusätzlich wurde er wegen Hehlerei angezeigt.<BR \/><BR \/>Der zweite mutmaßliche Beteiligte wurde kurze Zeit später zwischen Holzstapeln versteckt aufgefunden. Auch er wurde wegen Hehlerei angezeigt. Der bei dem Angriff zu Boden gestoßene Polizist erlitt Verletzungen am Knöchel und an der Schulter. Der gestohlene Motorroller wurde dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.