Bozen: 2 Bars geschlossen, 48 Personen kontrolliert

Am Donnerstagabend waren mehrere Streifen der Polizei, unterstützt von Kollegen der Abteilung Kriminalprävention aus Mailand, in Bozen unterwegs um die neuralgischen Punkte der Stadt genauer unter die Lupe zu nehmen.Insgesamt 48 Personen wurden im Laufe der Aktion kontrolliert, von denen 18 bereits amtsbekannt waren.Ein 34-jähriger Mann aus Guinea wurde unter anderem wegen Widerstands und Beleidigung gegen einen Beamten angezeigt. Er war am Verdiplatz aufgegriffen worden und zeigte sich bei der Kontrolle alles andere als kooperativ.Ebenfalls am Verdiplatz wurden 4 ausländische Staatsangehörige wegen des Stiftens von Unruhe verwiesen. Einer der Männer kassierte zusätzlich noch eine Anzeige wegen des Besitzes von Rauschgift.Des weiteren hat die Polizei wiederum Kontrollen in Sachen Green Pass durchgeführt.2 Bars, eine im Zentrum, die andere im Stadtviertel Don Bosco, müssen für 2 Tage geschlossen werden. Bei der Überprüfung wurde eine Verstöße gegen die geltenden Anti-Corona-Bestimmungen festgestellt.

dol