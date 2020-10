Bozen: 2 Festnahmen, 12 Anzeigen und zahlreiche Geldstrafen

Bei den Kontrollen in der vergangenen Woche wurden mehr als 140 Personen in der Landeshauptstadt identifiziert.Dabei wurde bei vielen Personen festgestellt, dass sie bereits vorbestraft waren und gegen einige von ihnen wurden eine Reihe von Sanktionen oder Präventivmaßnahmen ergriffen.Am Mittwochabend verhaftete die Polizei in der Rittner Straße eine Frau russischer Herkunft, die wegen eines Vollstreckungsbefehls des Gerichtshofs von Bozen wegen verschiedener Verbrechen angeklagt war. Bei der Kontrolle konnten die Einsatzkräfte auch ein Messer und Kleidungsstück feststellen, welche die Frau kurz vorher aus einem Laden im Stadtzentrum gestohlen hatte. Die Frau wurde zu 3 Jahren Haft verurteilt.Am nächsten Tag wurde ein 25-jähriger Nigerianer im Bereich des Bozner Bahnhofs verhaftet, der kurz zuvor eine Frau am Waltherplatz ausgeraubt hatte. Dabei entwendete er ihr auch ein Mobiltelefon. Der Dieb versuchte der Polizei zu entkommen, warf das Handy auf den Boden und ging mit Tritten auf die Polizisten ein. Diese konnten den Mann allerdings festhalten, die Handschellen anlegen und schließlich verhaften.12 Personen wurden hingegen in der Nähe des Bozner Bahnhofs wegen verschiedenen Straftaten wie Diebstahl, Erpressung, Waffenbesitz sowie Drogenbesitz und Drogenverkauf angezeigt. Allein am Freitagabend wurden 2 Männer kontrolliert, die insgesamt 24 Gramm Haschisch bei sich hatten.Mithilfe von 2 Hundeeinheiten der Finanzpolizei konnten außerdem mehr als 60 Gramm Drogen verschiedener Art bei Kontrollen sichergestellt werden.Auch einige Geldstrafen wurden verhängt: Ein Mann muss sich für öffentliches Urinieren am Bahnhofsplatz verantworten und 3 weitere Personen hielten sich nicht an die Corona-Maßnahmen.

