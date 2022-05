Bozen: 2 Festnahmen und eine Abschiebung

Eine Streife der Polizei verhaftete einen marokkanischen Staatsbürger, der eigentlich in Hausarrest sein sollte. Zudem klickten die Handschellen für einen Tunesier. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor.Beide sind für mehrere Diebstähle und Raubüberfälle in der Stadt verantwortlich, wie die Staatspolizei in einer Presseaussendung erklärt. Die Männer wurden in das Gefängnis nach Bozen gebracht.Zudem hat der Quästor eine Abschiebung gegen einen Mann aus Marokko veranlasst. Er soll für mehrere Straftaten in Italien verantwortlich sein.