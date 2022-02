Bozen: 2 Frauen beim Einbruch erwischt - verhaftet

Es war gegen 16 Uhr, als am gestrigen Freitagnachmittag ein Bürger im Bozner Europaviertel auf 2 Frauen aufmerksam wurde, die versuchten in eine Wohnung einzubrechen. Der wachsame Passant alarmierte umgehend die Polizei, die kurz darauf mit einer Streife am Ort des Geschehens war.Die Polizisten konnten die beiden Einbrecherinnen, bei denen es sich um eine 27-jährige und 28-jährige Frau slawischer Herkunft handelt, noch rechtzeitig stoppen. Sie waren nämlich gerade dabei das Wohngebäude mit einem gestohlenen Schmuckkästchen zu verlassen. Das Diebesgut wurde von den Beamten beschlagnahmt und konnte den Besitzern der Wohnung zurückgegeben werden.Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten zudem Einbruchswerkzeug, Handschuhe und rund 1200 Euro in bar sicher. Woher die Frauen das Geld haben, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.Wie sich zudem herausstellte, handelt es sich bei den beiden Straftäterinnen um keine Unbekannten. Sie waren bereits wegen zahlreicher Vorstrafen in anderen norditalienischen Städten polizeibekannt. Die beiden Frauen wurden verhaftet und ins Gefängnis nach Trient überstellt.

jno