Bozen: 2 Kassierinnen fallen wegen Dieb in Ohnmacht

Ein Mann, anscheinend italienischer Staatsbürger, nutzte die Unachtsamkeit einer Kassierin, griff in die offene Registrierkasse und holte rund 1000 Euro Bargeld heraus. Als die Kassierin das bemerkte, fiel sie vor Schreck in Ohnmacht.Ein Kunde stellte sich dem Dieb in den Weg. Andere Mitarbeiter mischten sich nun ein und eine weitere Angestellte des Supermarkts kippte vor Aufregung ohnmächtig um.Der Mann flüchtete ohne das Geld, der Filialleiter heftete sich an seine Fersen, verlor aber seine Spur. Bis dato wurde der Mann von den gerufenen Ordnungskräften nicht aufgespürt.Die Hoffnung liegt nun in den Videoaufzeichnungen.