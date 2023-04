Bozen: 2 Lieferwagen und ein Pkw abgebrannt

Die Wehrleute waren rund eineinhalb Stunden im Einsatz. - Foto: © BFBZ / VVF BZ

Es war um 23.16 Uhr, als der Alarm bei der Berufsfeuerwehr von Bozen einging. In einem Hof einer Wohnanlage am Matteottiplatz waren mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr rückte sofort aus.Die Feuerwehr wurde in einem ersten Moment in die Rovigostraße gerufen, weil Bewohner den Brand von dort aus gesehen hatten. Die Wehrleute mussten deswegen über eine Mauer klettern, um den Einsatzort zu erreichen.Beim Eintreffen am Einsatzort standen 2 Kleintransporter und ein Pkw in Vollbrand. Die Wehrleute begannen sofort mit den Löscharbeiten. Nach rund eineinhalb Stunden konnte das Feuer endgültig gelöscht und der Einsatz beendet werden.Durch das Feuer wurden die Fahrzeuge und mehrere angrenzende Bäume beschädigt.Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr auch die Quästur und der Zivilschutz der Gemeinde Bozen.