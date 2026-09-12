Am Donnerstag wurden die Beamten alarmiert, nachdem bei einem Einkaufszentrum in der Galileistraße ein E-Bike gestohlen worden war. Anhand der Aufnahmen von Überwachungskameras konnten die Beamten den Täter überführen: Er wurde wenig später in der Romstraße mit dem gestohlenen Fahrrad angetroffen.<BR \/><BR \/>Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurde der Mann schließlich gefasst. Dabei soll er die Beamten getreten und heftig weggestoßen haben. Der 20-Jährige, der in Italien einen Asylantrag gestellt hat, wurde verhaftet und auf die Quästur gebracht. Das gestohlene Fahrrad wurde anschließend seinem Besitzer zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Kontrollen wurden zudem 52 weitere Personen identifiziert und sieben Fahrzeuge überprüft. Sieben weitere Personen wurden angezeigt, weil sie gegen ein Aufenthaltsverbot verstoßen haben.