Gegen 2 Uhr bemerkten Beamte bei einer Kontrollfahrt in der Triester Straße einen Mann, der gerade aus dem Fenster eines Geschäftes kletterte.<BR \/><BR \/>Als der Mann die Polizisten sah, versuchte er, sich zwischen einigen Verkaufsständen zu verstecken. Die Beamten konnten ihn jedoch umgehend anhalten.<BR \/><BR \/>Bei einer ersten Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass das Geschäft völlig durchwühlt worden war. Auch die Kasse war aufgebrochen worden. Auf dem Boden lagen mehrere Münzen – insgesamt rund 20 Euro.<BR \/><BR \/>Der 20-Jährige, ein bereits vorbestrafter tunesischer Staatsbürger und Asylbewerber wurde wegen schweren Diebstahls festgenommen und in das Bozner Gefängnis gebracht.