<BR \/>Der Vorfall spielte sich in der Nacht auf Sonntag in der Bozner Freiheitsstraße ab. Eine Polizeistreife sichtete zwei junge Männer auf einem Scooter, die angeblich durch ihr verdächtiges Verhalten aufgefallen sind.<BR \/><BR \/>Als die Streife das Blaulicht einschaltete, um die beiden einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, soll der Fahrer aufs Gas gedrückt und am Mazzini-Platz eine rote Ampel überfahren haben. Laut Polizei raste er daraufhin mit überhöhter Geschwindigkeit und in entgegengesetzter Fahrtrichtung in die Frontkämpferstraße, die als Einbahn geregelt ist.<BR \/><BR \/>Nach kurzer Zeit verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Scooter. Die beiden Männer sollen daraufhin versucht haben, zu Fuß zu fliehen, wurden jedoch bald von den Polizisten eingeholt und angehalten.<BR \/><BR \/>Laut Polizei war der Lenker des Scooters, ein 20-jähriger Tunesier, bereits aktenkundig. Er wurde verhaftet. Der Beifahrer, ein 18-jähriger Tunesier, wurde indes angezeigt, weil er sich – trotz einer Auflage des Quästors gegen ihn – im Bozner Stadtgebiet aufgehalten hatte. Keiner der beiden Männer hat sich beim Sturz mit dem Scooter verletzt.<h3>\r\nZweimal Diebstahl im selben Supermarkt<\/h3>Noch in derselben Nacht haben die Beamten auf dem Bozner Dominikanerplatz einen angeblich stark alkoholisierten Marokkaner angehalten. Laut Polizei weigerte er sich, seine Personalien anzugeben, und soll sogar versucht haben, die Beamten zu attackieren. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt und erhielt ein Strafgeld wegen Trunkenheit in der Öffentlichkeit. <BR \/><BR \/>Am gestrigen Sonntagnachmittag rückte eine Streife indes zu einem Supermarkt in der Bozner Innenstadt aus, wo sich ein Diebstahl ereignet haben soll. Dank der Hinweise des Sicherheitsmitarbeiters konnte einer der mutmaßlichen Täter rasch gestellt werden. Der Mann, ein 32-jähriger Marokkaner, wurde wegen schwerem Diebstahl auf freiem Fuß angezeigt – die gestohlene Ware wurde den Ladenbesitzern zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Nur wenige Stunden später rückten die Beamten erneut in denselben Supermarkt aus. Ein anderer Mann, ebenfalls marokkanischer Herkunft, wurde dort von den Sicherheitskräften festgehalten, nachdem er versucht haben soll, hochprozentige alkoholische Getränke zu entwenden. Auch er wurde wegen schwerem Diebstahl auf freiem Fuß angezeigt.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden am Wochenende 152 Personen identifiziert und 18 Fahrzeuge kontrolliert.