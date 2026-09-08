Vergangenen Samstag rückte die Polizei zu einem Einsatz am Universitätsplatz in Bozen aus. Gemeldet worden war ein Mann, der versucht haben soll, einen Motorroller zu stehlen. Dabei soll er auch den Besitzer des Rollers und dessen anwesende Freunde angegriffen haben.<BR \/><BR \/>Der Mann entfernte sich anschließend in Richtung Dominikanerplatz. Die Einsatzkräfte konnten ihn jedoch kurze Zeit später einholen.<h3>Mann verweigert Angaben zur Identität<\/h3>Nach Angaben der Quästur reagierte der Mann mit Drohungen und weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Als die Polizisten ihn zur Feststellung seiner Identität zur Quästur bringen wollten, soll er einen der Beamten angegriffen und ihn mehrmals mit den Fäusten geschlagen haben.<BR \/><BR \/>Es kam zu einer längeren Auseinandersetzung. Schließlich gelang es den Polizisten, den Mann zu überwältigen und zu fesseln. Dabei erhielten sie Unterstützung von einem privaten Sicherheitsmitarbeiter, der gerade in der Gegend unterwegs war.<BR \/><BR \/>Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um einen 21-jährigen tunesischen Staatsbürger. Er wurde wegen Widerstands gegen einen Amtsträger und Körperverletzung eines Amtsträgers festgenommen.<BR \/><BR \/>Auf Anordnung der Justizbehörde wurde der Mann anschließend in das Gefängnis Bozen gebracht. Der angegriffene Polizist erhielt eine vier Tage dauernde Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.