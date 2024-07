Bozen: 24-Jähriger überfällt Mann und greift Polizisten an

Mann überfallen und bedroht

Tunesier greift Beamte an

Freiheitsstrafe und Ausweisungsdekret

Am Montagnachmittag wurden die Beamten der Bozner Quästur in die Franziskanergasse gerufen, nachdem dort ein Langfinger Fahrräder gestohlen haben soll.Vor Ort angekommen, fiel den Beamten eine Personengruppe auf, die lebhaft am Diskutieren war. Als einer von ihnen die Polizisten bemerkte, ergriff er die Flucht. Wenig später wurde er jedoch von den Beamten gefasst und als 24-jähriger Mann aus Tunesien mit zahlreichen Vorstrafen auf dem Kerbholz identifiziert.Nachdem der Flüchtige geschnappt worden war, näherte sich ein Bürger, der das Geschehen verfolgt hatte, den Polizisten und berichtete, dass er offenbar zuvor von dem 24-Jährigen überfallen worden war: Der Mann aus Tunesien habe ihm das Handy abgenommen und damit gedroht, ihn zu schlagen, heißt es in einer Aussendung der Quästur Als der mutmaßliche Dieb die Aussage des Mannes hörte, wurde er aggressiv und warf sich auf den Mann und griff auch die Polizisten an. Dem Langfinger wurden daraufhin Handschellen angelegt und er wurde in das Beamtenfahrzeug gebracht. Auch im Inneren des Fahrzeugs schien er sich nicht zu beruhigen und schlug mit seinem Kopf gegen die Trennwand aus Plexiglas und bedrohte die Beamten und das mutmaßliche Opfer.Er wurde wegen Raubüberfalls, Gewalt und Widerstand gegen öffentliche Beamte festgenommen und der Quästor hat zudem ein Ausweisungsdekret gegen den vorbestraften Mann verhängt, welches, in Kraft treten wird, sobald der Mann seine Haftstrafe abgesessen hat.