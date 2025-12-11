Die Staatspolizei wurde am gestrigen Dienstag zu einem Wohnhaus in den Bozner Stadtteil Don Bosco gerufen. Ein junger Mann hatte den Notruf gewählt und gemeldet, dass eine Person in die Garage eines Anwohners eingedrungen sei und das dort abgestellte Auto beschädigt habe.<BR \/><BR \/>In besagter Garage trafen die Beamten auf einen jungen Mann, der laut Aussendung der Carabinieri gerade einem Anrainer drohte.<BR \/><BR \/> Die Beamten nahmen den jungen Mann mit auf die Quästur. Auf dem Weg zum Streifenwagen versetzte dieser einem Beamten einen Ellbogenstoß und versuchte zu fliehen. Seine Flucht endete jedoch nach wenigen Metern, als er von den Einsatzkräften erneut gestoppt werden konnte.<h3>\r\n25-Jähriger verhaftet<\/h3>Indes hatte eine zweite Streife die Garage genauer unter die Lupe genommen: Die Tür des darin geparkten Fahrzeugs war aufgebrochen, das Auto erheblich beschädigt und die Heckscheibe eingeschlagen worden. <BR \/><BR \/>Zudem fanden die Beamten am Boden Essensreste, Spuren von Rauschmitteln sowie Decken. Der 25-jährige Marokkaner, der der Polizei bereits bekannt ist, wurde verhaftet.