Ein Mann soll am gestrigen Montagnachmittag mit einer Stofftasche in ein Geschäft in der Bozner Innenstadt gekommen sein, seine Tasche mit Waren befüllt und anschließend versucht haben, unbemerkt zu verschwinden.<BR \/><BR \/>Als ihn ein Mitarbeiter aufforderte, die Tasche zu zeigen, soll der mutmaßliche Täter ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend flüchtete er, während ein anderer Mitarbeiter umgehend die Polizei verständigte.<h3>\r\nMutmaßlicher Täter war bereits polizeibekannt<\/h3>Als die Beamten am Einsatzort waren, entdeckten sie dort einen Mann, der exakt der zuvor übermittelten Täterbeschreibung entsprochen haben soll. Beim Anblick der Ordnungshüter soll er vergeblich versucht haben zu fliehen.<BR \/><BR \/>Beim mutmaßlichen Langfinger handelt es sich um einen 25-jährigen tunesischen Staatsbürger, der bereits polizeibekannt ist und derzeit als Asylbewerber gemeldet ist.<BR \/><BR \/>Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Mann wegen versuchtem Raub verhaftet und ins Gefängnis überstellt.