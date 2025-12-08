Beim Eintreffen der Beamten attackierte der Mann laut Aussendung der Quästur offenbar zwei junge Personen. Den Beamten gelang es schließlich, den Mann zu überwältigen. <BR \/><BR \/>Zeugen wollen gesehen haben, wie der Mann zuvor mehrere junge Frauen belästigt und anschließend einige Gäste bestohlen habe. Als der Sicherheitsmitarbeiter einschritt, kam es schließlich zu der gewalttätigen Auseinandersetzung. Dabei wurde der Türsteher mit einem Stein am Bein verletzt. Zudem habe der Angreifer ihm die Sonnenbrille entwendet und ihm mit dem Tode gedroht.<BR \/><BR \/>Auf der Quästur wurde der polizeibekannte 26-Jährige durchsucht. Dabei fanden die Beamten die Geldtasche einer jungen Frau, die Autoschlüssel einer weiteren Besucherin des Lokals sowie das Etui der gestohlenen Sonnenbrille. Das Diebesgut wurde den rechtmäßigen Besitzerinnen und Besitzern zurückgegeben.<BR \/><BR \/>Der Mann wurde wegen des Raubes verhaftet und anschließend in das Bozner Gefängnis überstellt.