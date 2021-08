Bozen: 26-Jähriger nach mehreren Raubüberfällen verhaftet

Der 26-Jährige nigerianischer Abstammung war wegen unterschiedlicher Vergehen in der Vergangenheit bereits polizeibekannt und wurde nun wegen mehrerer Raubüberfälle in der Landeshauptstadt verhaftet.In den Fokus der Ermittler war er besonders nach einem Überfall in der Bari-Straße am 13. Juli gerückt: Damals riss der Mann einer Jugendlichen, die sich gerade auf dem Heimweg befand, den Rucksack von der Schulter und nahm Reißaus.Als die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen wurden, fiel der Verdacht der Ermittler schnell auf den 26-Jährigen, der sich im Zeitraum zwischen Mai und Juli mehrere ähnliche Vergehen zu Schulden kommen hatte lassen. Auch 2 Überfälle auf einen Angestellten einer Sicherheitsfirma sowie auf Mitarbeiter von Gewerbebetrieben konnten auf ihn zurückgeführt werden.Wegen dieser Vergehen konnte der Mann am Donnerstag nahe der Rombrücke verhaftet und in das Bozner Gefängnis überstellt werden.

pho