Quästor Giuseppe Ferrari hatte zur Bekämpfung von Kriminalität und zur Sicherung der öffentlichen Ordnung verstärkte und gezielte Kontrollen angeordnet. <BR \/><BR \/>Am Dominikanerplatz wurde am Freitagnachmittag eine randalierende Person gemeldet. Der 26-jährige afghanische Staatsbürger mit Vorstrafen widersetzte sich der Festnahme und attackierte die Beamten mit Tritten und Schlägen. Er wurde wegen Widerstands gegen einen Amtsträger festgenommen.<BR \/><BR \/>Im Stadtteil Europa-Neustift kontrollierten die Ordnungshüter einen jungen Ausländer, der in den Tagen zuvor bereits zweimal vor der Polizei geflüchtet war. Bei der Kontrolle wurden rund 50 Gramm Haschisch, zehn einzeln verpackte Kokainportionen, eine Präzisionswaage sowie 100 Euro Bargeld sichergestellt. Das Geld wurde als mutmaßlicher Erlös aus Drogenhandel beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Der 20-jährige tunesische Staatsbürger, Asylbewerber mit Vorstrafen, wurde wegen Drogenhandels festgenommen und zusätzlich wegen Hehlerei angezeigt, da das von ihm genutzte Elektrofahrrad als gestohlen gemeldet war.