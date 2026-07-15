Nach ersten Ermittlungen hatte der Mann kurz zuvor versucht, in einem Geschäft mit einem gefälschten 10-Euro-Schein zu bezahlen. Als die Inhaber die Annahme verweigerten, kam es zu der Auseinandersetzung.<BR \/><BR \/>Da der Mann keinen gültigen Ausweis vorzeigen konnte, sollte er zur Identitätsfeststellung auf die Polizeiwache gebracht werden. Dabei leistete er Widerstand, versuchte nach den Beamten zu schlagen und beschädigte später eine Scheibe des Streifenwagens.<BR \/><BR \/>Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Ordnungshüter zudem drei Päckchen Kokain. Der vorbestrafte Mann wurde wegen Widerstands gegen einen Amtsträger, Verbreitung von Falschgeld, Sachbeschädigung und Drogenbesitz festgenommen. Die Ausländerbehörde leitete ein Ausweisungsverfahren ein.