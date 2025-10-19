In der Nacht auf Samstag musste die Staatspolizei in der Kapuzinergasse in Bozen eingreifen, nachdem eine Schlägerei in der Nähe eines Lokals gemeldet worden war. Die Beamten trafen rasch am Einsatzort ein und identifizierten den Hauptbeteiligten, einen 27-jährigen tunesischen Staatsbürger.<BR \/><BR \/>Wie die Auswertung der städtischen Überwachungskameras zeigte, hatte der Mann während des Streits mit einem Landsmann seinen Gürtel abgezogen und diesen geschlagen, wodurch das Opfer Schürfwunden an den Händen erlitt.<BR \/><BR \/>Der 27-Jährige, der sich illegal in Italien aufhielt und bereits wegen Drogenhandels vorbestraft ist, wurde wegen Körperverletzung mit einer Waffe – in diesem Fall dem Gürtel – angezeigt.<BR \/><BR \/>Da sich der Mann unrechtmäßig im Staatsgebiet aufhielt, erließ der Bozner Quästor Giuseppe Ferrari ein Ausweisungsdekret. Dieses wurde am Samstag vollzogen: Der Tunesier wurde von der Staatspolizei in das Abschiebezentrum (CPR) von Gradisca d’Isonzo in der Provinz Görz gebracht, wo er auf seine Rückführung wartet.<h3>\r\nVerstärkte Kontrollen am Wochenende<\/h3>Der Einsatz fand im Rahmen der verstärkten Wochenendkontrollen statt, die vom Quästor angeordnet wurden. Daran beteiligt waren neben der Staatspolizei auch Carabinieri, Finanzwache, Gemeindepolizei und Soldaten des Heeres. <BR \/><BR \/>Die Kontrollen, bei denen insgesamt 91 Personen überprüft wurden, konzentrierten sich vor allem auf den Bereich rund um den Obstplatz, die Dr.-Streiter-Gasse, den Pfarrplatz, den Dominikanerplatz, die Wolkensteingasse, den Domplatz sowie den Mazziniplatz und den Garten der Religionen.