Bozen: 28-jähriger Dealer will trotz Hausarrest nach Nizza – Festnahme

Der 28-Jährige war vor einigen Monaten wegen des Besitzes von rund 500 Gramm Heroin festgenommen und in den Hausarrest überstellt worden.Staatspolizisten, die am vergangenen Samstag am Busplatz in der Industriezone Kontrollen zur Vorbeugung von Taschendiebstählen durchführten, erkannte den 28-Jährigen, als er in den Bus nach Nizza steigen wollte.Als die Ordnungshüter den Tunesier, der sich eigentlich im Hausarrest befinden sollte, kontrollierten, entdeckten sie schließlich auch ein Busticket für die Fahrt ins südfranzösische Nizza.Für den Dealer klickten die Handschellen. Er wurde in das Bozner Gefängnis überstellt.