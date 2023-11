Bozen: 3 Festnahmen am Bahnhof

Illegal in Italien aufgehalten und mehrfach wegen Eigentumsdelikten verurteilt

Vor wenigen Tagen sei eine Boznerin am Bahngleis Opfer eines Diebstahls geworden: Ein Pakistaner entwendete ihr das Mobiltelefon. Der 30-jährige Täter flüchtete, konnte jedoch dank der schnellen Reaktion der Bahnpolizei und der Ortung des gestohlenen Handys rasch aufgespürt und festgenommen werden. Das gestohlene Mobiltelefon wurde zurückgegeben, teilt die Polizei mit.Wenige Tage später hätten Beamte der Polizei in der Garibaldistraße einen 25-jährigen gambischen Staatsangehörigen festgenommen, der sich illegal in Italien aufhält und mehrfach wegen Eigentumsdelikten verurteilt worden sei. Gegen ihn lag ein Vollstreckungsbefehl der Bozner Staatsanwaltschaft vor.Er war wegen eines Drogendelikts zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Am Freitag sei dann eine 54-jährige marokkanische Staatsbürgerin festgenommen worden, gegen die ein Vollstreckungsbescheid über ein Jahr Haft wegen Drogenhandels und Hehlerei vorlag.Zusätzlich seien 2 georgische Staatsangehörige im Alter von 35 und 33 Jahren wegen schweren Diebstahls und Hehlerei angezeigt worden.