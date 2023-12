Bozen: 3 Unfälle innerhalb weniger Stunden

Um 16.21 Uhr wurden die Ordnungskräfte alarmiert, nachdem 2 Fahrzeuge in der Galilei-Straße in Bozen-Süd seitlich zusammengeprallt waren. Ersten Informationen zufolge soll einer der beiden Pkw Spur gewechselt und dabei nicht bemerkt haben, dass sich das andere Fahrzeug auf der Fahrbahn befand. Beim Unfall erlitt der Lenker eines der beiden involvierten Fahrzeuge leichte Verletzungen. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters wurde er zur Kontrolle ins Bozner Krankenhaus gebracht.Eine halbe Stunde später ereignete sich in Bozen ein weiterer Verkehrsunfall: Ein Bozner wurde in der Mailandstraße auf der Höhe der Hausnummer 76 von einem Lieferwagen angefahren. Der Mann wurde an Schulter und Hüfte leichtverletzt und ins Bozner Krankenhaus gebracht. Die herbeigeeilten Stadtpolizisten nahmen die Erhebungen zum Unfall auf, während in der Zentrale eine weitere Alarmierung einging: Wieder war jemand von einem Fahrzeug erfasst worden.Ein Paar soll dabei gewesen sein, die Zebrastreifen an der Kreuzung zwischen Museumsstraße und Talfergasse zu überqueren, als aus letztgenannter Gasse ein Pkw angefahren und die Fußgänger nicht bemerkt haben soll. Die beiden wurden zu Boden geschleudert – glücklicherweise zogen auch sie sich nur leichte Verletzungen zu, wurden zur Kontrolle aber dennoch ins Spital gebracht.