Bozen: 3 vorbestrafte Männer innerhalb von 13 Tagen verhaftet

Wegen Gewalt und Widerstand gegen Beamten verhaftet

Scheibe des Carabinieri-Fahrzeugs eingeschlagen

Am 24. April wurde ein 28-Jähriger von den Carabinieri festgenommen, nachdem er in einem Linienbus in Bozen randaliert hatte. Gemeinsam mit einem anderen Mann sollen die vorbestraften Männer eine Gefahr für die Passagiere dargestellt haben.Nachdem die Carabinieri am Ort des Geschehens eingetroffen waren, versuchten die beiden Männer, sich den Kontrollen zu entziehen und griffen die Beamten körperlich an. Der 28-Jährige wurde wegen Gewalt und Widerstand gegen Beamte verhaftet, während der andere den Behörden gemeldet wurde.Am 27. April wurde in einer Bar in der Claudia-Augusta-Straße ein weiterer Mann wegen Gewalt und Widerstand gegen Beamte festgenommen: Da auch er sich bei einer Kontrolle offenbar nicht ausweisen wollte, brachten ihn die Carabinieri auf die Station. Der Mann, der wohl unter dem Einfluss von Drogen stand, habe dann nach den beiden Beamten getreten und sie auf der Carabinieri-Station weiter bedroht. Auch für ihn klickten die Handschellen.Am Dienstag wurde schließlich ein 27-Jähriger ohne festen Wohnsitz von den Carabinieri verhaftet: Er soll sich bei einer Kontrolle in der Leonardo-Da-Vinci-Straße den Beamten widersetzt und sie angegriffen haben. Weitere Kontrollen ergaben, dass der vorbestrafte Mann 7,5 Gramm Kokain, in einzelnen, offenbar für den Verkauf abgepackten Dosen, bei sich gehabt haben soll, wie die Carabinieri mitteilen.Der 27-Jährige soll versucht haben, durch die Scheibe des Beamten-Fahrzuegs zu flüchten, nachdem er dieses mit seinem Kopf eingeschlagen hatte. Der Fluchtversuch blieb jedoch erfolglos und er wurde verhaftet.