<BR \/>Die Beamten der Finanzpolizei in Bozen haben einen Mann verhaftet, der den Strafverfolgungsbehörden bereits bekannt war, und über 30 Gramm Kokain sowie 5.000 Euro sichergestellt. Das Geld wurde in der Wohnung des Mannes gefunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um den Erlös aus Drogenhandel handelt.<BR \/><BR \/>Die Operation begann am Nachmittag des Vortages, als eine Streife der Finanzpolizei im Rahmen von Kontrollen zur wirtschaftlichen Überwachung des Gebiets in Lana den amtsbekannten Mann erkannte. Dieser war bereits in der Vergangenheit von der Finanzpolizei verhaftet worden und fuhr mit einem Auto in Richtung des Parkplatzes des städtischen Schwimmbads.<BR \/><BR \/>Die Finanzbeamten entschieden sich, ihn zu verfolgen, um seine Bewegungen zu beobachten. Nach wenigen Minuten hielt der Mann tatsächlich am Straßenrand an und stieg aus dem Fahrzeug aus. Nachdem er sich vorsichtig umgesehen hatte, soll er sich einem Blumenbeet genähert und ein verstecktes Paket entnommen haben.<h3>\r\nEtwa 30 Gramm Kokain sichergestellt<\/h3>Daraufhin entschieden sich die Beamten, sich zu erkennen zu geben und eine Kontrolle durchzuführen. Dabei soll der Mann erheblichen Widerstand geleistet und versucht haben, sich der Kontrolle zu entziehen und zu fliehen. Nachdem er überwältigt worden war, stellten die Finanzbeamten das Paket sicher und stellten fest, dass es sich um Kokain handelte, aufgeteilt in sechs kleinere Verpackungen mit jeweils fünf Gramm.<BR \/><BR \/>Die anschließende Wohnungsdurchsuchung, durchgeführt mit Unterstützung von Hunden, die auf das Aufspüren von Banknoten spezialisiert sind, führte zur Entdeckung von Bargeld in Höhe von 5.000 Euro sowie von Material zur Verpackung der Droge. Der albanische Staatsbürger wurde wegen des Besitzes zum Zweck des Drogenhandels sowie wegen des Widerstands gegen einen Amtsträger verhaftet.